В фиолетовом костюме Dolce & Gabbana: Дуэйн Джонсон в пиджаке на голое тело пришел на премьеру фильма

В Лондоне состоялась премьера супергеройского фильма "Черный Адам" режиссера Жауме Коллет-Серри.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

На красной дорожке появился 50-летний Дуэйн Джонсон, исполнивший главную роль в фильме. Актер предстал в стильном луке. На нем был атласный костюм от Dolce & Gabbana, пиджак которого он надел на голое тело, сверкая татуировкой на груди.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

Аутфит Дуэйн дополнил черными лакированными туфлями, серебряной цепочкой на шее и часами и перстнем на руках.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

Джонсон пофотографировался также и со своими коллегами по съемочной площадке: Элдисом Годжем, Ноем Сентинео, Сарой Шаги, Пирсом Броснаном, Квинтесой Свинделл, Бо Флинном и другими.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

О фильме:

Прошло почти 5 тысяч лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама (Двейн Джонсон) всемогущим. Его сразу же отправили в тюрьму. Однако Адам освободится из своей земной гробницы и покажет современному миру свою уникальную форму правосудия.

Фильм на украинских экранах появится уже завтра, 20 октября.

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