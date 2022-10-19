В фиолетовом костюме Dolce & Gabbana: Дуэйн Джонсон в пиджаке на голое тело пришел на премьеру фильма

В прокат вышел фильм "Черный Адам", основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. Лента является спин-оффом картины "Шазам!"
В Лондоне состоялась премьера супергеройского фильма "Черный Адам" режиссера Жауме Коллет-Серри.
На красной дорожке появился 50-летний Дуэйн Джонсон, исполнивший главную роль в фильме. Актер предстал в стильном луке. На нем был атласный костюм от Dolce & Gabbana, пиджак которого он надел на голое тело, сверкая татуировкой на груди.
Аутфит Дуэйн дополнил черными лакированными туфлями, серебряной цепочкой на шее и часами и перстнем на руках.
Джонсон пофотографировался также и со своими коллегами по съемочной площадке: Элдисом Годжем, Ноем Сентинео, Сарой Шаги, Пирсом Броснаном, Квинтесой Свинделл, Бо Флинном и другими.
О фильме:
Прошло почти 5 тысяч лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама (Двейн Джонсон) всемогущим. Его сразу же отправили в тюрьму. Однако Адам освободится из своей земной гробницы и покажет современному миру свою уникальную форму правосудия.
Фильм на украинских экранах появится уже завтра, 20 октября.
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