В фиолетовом костюме и мокасинах со стразами: Павел Зибров празднует день рождения

Народный артист Украины в праздничный день продемонстрировал стильный лук.

Сегодня, 2 июня, Павел Зибров празднует свой день рождения. Ему исполнилось 63 года. По этому случаю певец опубликовал фото, на котором он предстал в эффектном образе.

Павел Николаевич позирует в фиолетовом стильном костюме, белой рубашке и черных замшевых мокасинах со стразами. Он сидит на бархатном диване, держит в руке книгу и радостно улыбается.

Павел Зибров / Instagram Павла Зиброва

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"Хай лунають тости-тости-тости, Хай танцюють гості-гості-гості", — подписал Зибров фотографию строками из своей песни, добавив хэштег #мійсвятковийдень.

В комментариях артиста поздравили его коллеги по сцене: Екатерина Бужинская: "Осуществление желаний, здоровья, любви, новых хитов", Александр Пономарев: "Поздравляю, Павел!", Виталий Козловский: "С днем рождения! Жизнь прекрасна! Кайфуюйте!!!"

Павел Николаевич также показал, как его поздравили жена Марина Зиброва и дочь Диана. Они подарили ему торт со свечой, воздушные шарики и его картонную копию с гитарой, усами и надписью Zibrov.

Поздравляем Павла Николаевича с Днем рождения и желаем ему казацкого здоровья и безудержного вдохновения.

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