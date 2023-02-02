В фиолетовом костюме и на каблуках: 85-летняя Джейн Фонда сияла на премьере спортивного фильма

В Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ спортивной комедии режиссера Кайли Марвина — "80 для Брэди". На мероприятии побывала непревзойденная Джейн Фонда, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами актриса предстала в ярком деловом образе. На ней был фиолетовый костюм, состоявший из жакета и прямых широких брюк со стрелками, и фиолетовая рубашка.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила туфлями на каблуке цвета металлик, красивой укладкой и насыщенным вечерним макияжем. Она выбрала золотые украшения – в ушах были овальные серьги, на шее – большая цепочка, на руках – массивное кольцо, браслет и часы.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Фонда выглядела прекрасно. Даже и не скажешь, что ей – 85 лет.

На премьере были также коллеги Джейн по ленте – Рита Морено, Салли Филд, Лили Томлин и Томом Брэди, с которыми она фотографировалась.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда с коллегами / Фото: Associated Press

О фильме:

"80 для Брэди" рассказывает историю четырех лучших подруг, отправляющихся в путешествие, чтобы увидеть игру своего кумира — Тома Брэди на Суперкубке 2017 года. Фильм создан по мотивам реальной истории четырех друзей, видевших, как Том Брэди выиграл Суперкубок LI против Атланта Фелконса.

Напомним, на премьере "80 для Брэди" актер Билли Портер произвел фурор своим образом. Он появился в стильном костюме от бренда Puma, белой футболке и карамельном пальто. Свой лук Билли дополнил большой странной шляпой Puma x Palomo с монограммой. Глаза звезда подчеркнул длинными накладными золотистыми ресницами.

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