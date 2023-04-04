В фиолетовом костюме и с сумкой Valentino: звезда "Эмили в Париже" под прицелом папарацци

30-летнюю актрису Эшли Парк сфотографировали в Нью-Йорке, когда она направлялась на мероприятие посвященное новому сотрудничеству корейского косметического бренда Sulwhasoo и Метрополитен-музея. Теперь бренд и музей будут работать в области сохранения и переосмысления культурного наследия и искусства. Девушка была среди гостей мероприятия.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

Для появления на публике Эшли выбрала яркий наряд от бренда Christian Siriano, который включал в себя брюки-клеш со стрелками и корсетный топ. У верхней части наряда были открытые плечи, которые украшали объемные рюши.

Образ актриса дополнила яркой сумкой от бренда Valentino, множеством украшений и туфлями на высокой платформе. Волосы Эшли были собраны в высокую прическу, а на лице визажисты сделали ей яркий макияж.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

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