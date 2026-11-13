В фиолетовом костюме и со стильной прической: 60-летняя сестра Майкла Джексона продемонстрировала эффектный лук

Джанет Джексон / © Associated Press

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Певица и младшая сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — посетила церемонию вручения музыкальной премии Latin Grammy Awards, которая состоялась на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

60-летняя звезда появилась на красной дорожке в эффектном образе от бренда Luar. На ней был стильный костюм насыщенного фиолетового цвета, состоящий из приталенного жакета с высоким воротником, акцентными острыми плечами и асимметричным заостренным низом, а также брюк-палаццо с защипами на талии.

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Джанет Джексон / © Associated Press

У Джанет была пышная прическа в стиле 80-х с небрежными волнами, начесом и длинной челкой, которая частично закрывала один глаз. У нее был вечерний макияж с черным карандашом на глазах и коричневой блестящей помадой на губах, а также маникюр баклажанного оттенка.

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Джанет Джексон / © Associated Press

Звезда украсила уши массивными серебристыми серьгами необычной формы, а на руках были серебряные кольца.

Джанет Джексон / © Associated Press

Напомним, Джанет Джексон в пышном красном платье сияла на балу в Лондоне.

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