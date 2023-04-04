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В фиолетовом мини: Энн Хэтэуэй блистала на открытии отеля в Токио

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1008
Время на прочтение
1 мин
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В фиолетовом мини: Энн Хэтэуэй блистала на открытии отеля в Токио

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй приехала в Токио на открытие отеля Bvlgari Hotel Tokyo.

Голливудская актриса и глобальный посол Bvlgari появилась на церемонии открытия в компании генерального директора Bvlgari Group Жан-Кристофа Бабена.

На публику знаменитость вышла в коротком фиолетовом платье, в тон которому подобрала колготы и лаковые туфли на платформе и каблуках и с застежкой вокруг щиколотки. На шее у Хэтэуэй сверкало колье с нежно-розовыми камнями, а на пальце было такое же кольцо с камнем. Актриса сделала очень легкий макияж, лишь немного подчеркнув глаза и губы. А темные густые волосы распустила и расчесала по пробору.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images
Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

В последнее время Энн Хэтэуэй часто носит миниатюрные платья. В мини из крокодиловой кожи мы видели ее на показе бренда Versace осень-зима 2023-2024, состоявшемся в Западном Голливуде. Тогда к образу звезда также подобрала обувь на платформе и каблуках.

Энн Хэтэвэй / © Associated Press
Энн Хэтэвэй / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1008
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