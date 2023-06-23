В фиолетовом мини-платье: Кайли Миноуг продемонстрировала эффектный образ в Нью-Йорке

Австралийская суперзвезда Кайли Миноуг продемонстрировала свою роскошную фигуру в смелом и ярком образе - фиолетовом мини-платье от бренда Alexis Mabille. Наряд примечательный своим необычным фасоном, ведь несмотря на длину, у него были длинные асимметричные рукава, украшенные серебристыми бусинами. Также спереди платье украшала небольшая драпировка на декольте.

Наряд певица дополнила черными кожаными ботфортами, которые по высоте доходили до ее мини-платья, с острым мысом и на каблуках. Маникюр у нее был тоже сделан черным лаком, а завершали лук укладка и лаконичный макияж.

В этом гламурном образе певица посетила программу The Today Show, съемки которой проходили в Нью-Йорке.

Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

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