В фиолетовом мини-платье: звезда "Американского пирога" напугала худобой в свой день рождения

Актриса Тара Рид, прославившаяся в конце 90-х годов благодаря молодежной комедии "Американский пирог", попала под прицел папарацци в Калифорнии. Женщина в сопровождении друзей шла в ресторан праздновать свой день рождения.

На Таре было фиолетовое мини-платье-кольчуга с бретелькой-халтером и драпировкой. Свой наряд она дополнила фиолетовыми тенями на лице и бежевыми туфлями на очень высокой платформе.

Смелый наряде демонстрировал и подчеркивал худобу женщины, из-за которой ее часто приписывают булимию и анорексию. Несмотря на подобную реакцию общественности к своей худобе, Тара отрицает, что у нее есть подобные проблемы со здоровьем.

Тара Рид / Фото: Getty Images

На странице в Instagram актриса поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения. Видео она записала в этом же платье.

"Лучший день рождения, посвященный жизни и окончанию забастовки SAG. Жизнь хороша, и мы все возвращаемся к работе", - написала она под видео, имея в виду историческую забастовку, которая продолжалась много месяцев в США.

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