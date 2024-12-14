В фиолетовом платье и босоножках: Сара Джессика Паркер позировала фотографам на мероприятии

Она выбрала платье из гламурной ткани, а также соответствующие аксессуары.
Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя актриса и модная икона - Сара Джессика Паркер - провела несколько дней в Саудовской Аравии. Она прилетела в эту страну, чтобы принять участие в Международном кинофестивале на Красном море.
Актриса вышла на красную дорожку этого мероприятия в роскошном золотом платье от известного бренда Oscar de la Renta, в котором сияла с головы до ног. Это был наряд из осенней коллекции 2024 года с рукавами три четверти.
Платье было полностью расшито пайетками и украшеной гламурной бахромой на юбке.
Однако до этого она появилась на фотосессии в не менее гламурном луке - фиолетовом платье длины миди. Оно было выполнено из блестящей ткани и имело также рукава три четверти. Дополнила наряд Паркер гламурной сумкой и фиолетовыми босоножками.
Этот образ Сары Джессики напомнил также нам еще один ее наряд - лавандовое платье из кружевной ткани тоже от Oscar de la Renta, которое она носила в прошлом году.
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