В фиолетовом платье и цветочных слингбэках: Джилл Байден на встрече с премьер-министром Индии

Первая леди США не комплексует надевать наряды, в которых уже появлялась на публике.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден принимали у себя в гостях, в Белом доме, премьер-министра Индии Нарендра Моди. Президентские супруги сначала встречали гостя на Южной лужайке, а затем они вышли на балкон, чтобы вместе поприветствовать публику.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот день первая леди продемонстрировала эффектный образ в фиолетовом платье-футляре с декольте и таким же поясом на талии. В этом наряде Байден появилась на выступлении мужа о состоянии страны на совместной сессии Конгресса в Капитолии в Вашингтоне.

Аутфит она дополнила любимыми слингбэками J'adior от Dior с цветочным принтом и на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделали укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши она украсила элегантными серьгами в виде цветов, шею – золотыми цепочками, а руки – золотыми браслетами и часами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден показала своего супруга и отца в молодости.

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