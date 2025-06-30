В фиолетовом платье и на шпильках: Николь Шерзингер в ярком образе вышла к фанатам

Николь Шерзингер / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Николь Шерзингер, которой вчера исполнилось 47 лет.

Артистка вышла к фанатам в ярком луке. На ней было обтягивающее фиолетовое платье с сатиновым блеском и на бретельках. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Николь Шерзингер / © Getty Images

Николь дополнила аутфит бежевыми туфлями-лодочками на шпильках. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала макияж с черными стрелками и бежевой помадой.

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Напомним, Николь Шерзингер в красном платье с пайетками получила награду Tony Awards.