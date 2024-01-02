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В фиолетовом платье и с яркой помадой: Алина Байкова показала эффектный образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
437
Время на прочтение
1 мин
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В фиолетовом платье и с яркой помадой: Алина Байкова показала эффектный образ

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Звезда выглядела роскошно, а мини подчеркивало ее стройные ноги.

Украинка Алина Байкова - известная модель, мирового уровня - живет и работает много лет в Нью-Йорке, поэтому часто показывает снимки с этого города. На свой странице в Instagram Алина недавно опубликовала эффектный образ в фиолетовых тонах.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Ее лук включал мини-платье с длинными рукавами из переливающейся ткани. Украшали платье драпировка на животе и длинный хвост ткани спереди, который ниспадал аж до колен.

Образ Байкова дополнила фиолетовым пальто с рукавами три четверти, клетчатыми туфлями и своим любимым клатчем. Алина также распустила волосы и сделала очень насыщенный макияж с темной помадой и тенями.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Напомним, что ранее модель показала в соцсети своего бойфренда, хотя и не называет его имени. Мужчина праздновал день рождения, поэтому Алина опубликовала несколько романтических снимков с ним.

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Дата публикации
Просмотры
437
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