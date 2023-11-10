В фиолетовом платье и туфлях с бантами: элегантная Сара Джессика Паркер на мероприятии в Нью-Йорке

Звезда выглядела очень элегантно, хотя ее образ и был простым.
Актриса Сара Джессика Паркер посетила мероприятие, посвященное запуску своей новой коллаборации с брендом аксессуаров Lele Sadoughi. Два бренда объединились и создали коллекцию красивых аксессуаров: ободков, сережек и зажимов в виде бантов для обуви.
Звезду заметили папарацци, когда она выходила из итальянского ресторана Ambra в Нью-Йорке. На Паркер было фиолетовое бархатное платье миди с вертикальными строчками, которое она дополнила белым пальто с тиснением и гламурными пуговицами, а также белыми босоножками в черный горох и с большими бантами. Обувь была от ее бренда SJP by Sarah Jessica Parker.
В руке актриса держала большую белую сумку, а волосы собрала в высокий пучок. Из украшений на Паркер были только бриллиантовые серьги.
Это появление Паркер на публике случилось после того, как она посетила вечеринку Amazon в наряде из денима и с нежно-розовой сумкой от Chanel, которая висела у нее через плечо.
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