В фиолетовом платье с акцентом на пышном декольте: Кристина Агилера на премии Latin Grammy Awards

В Лас-Вегасе состоялась 23-я ежегодная церемония премии Latin Grammy Awards. На красной дорожке мероприятия появилась Кристина Агилера, которая сияла в роскошном аутфите.

На артистке было фиолетовое платье по фигуре от бренда Zac Posen с объемными воланами на плечах. Но главный акцент в ее образе был на пышном сексуальном декольте, от которого трудно отвести взгляд.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Агилера сделала аккуратную укладку, макияж с лавандовыми тенями на веках и длинными ресницами. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на пальцах – бриллиантовые кольца. Длинный маникюр с эффектом "кошачий глаз" завершил лук знаменитости.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Кстати, Кристина получила премию за лучший традиционный поп-вокальный альбом. Артистка поднялась на сцену получить награду уже в другом образе. На ней было черное обтягивающее платье с пышными рюшами сзади и объемным воротником из органзы. Наряд также имел соблазнительное декольте. Маникюр Агилеры тоже был другим – черно-белым, и серьги другие – золотые кольца.

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Кристина Агилера / Фото: Associated Press

Напомним, Агилера посетила мероприятие Christina Aguilera X Fun Wine LA Pride Pop Up в Лос-Анджелесе. Там она предстала в черных брюках, боди в сетку и футболке с надписью Los Angeles Pride 2022.

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