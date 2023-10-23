В фиолетовом платье с драпировкой: Джессика Честейн в роскошном наряде посетила кинофестиваль

Для своего появления на мероприятии она выбрала наряд яркого оттенка и в любимом дизайне.

Американская актриса Джессика Честейн посетила Международный кинофестиваль Морелии. На мероприятии презентовали фильм "Память", в котором она сыграла вместе с Питером Сарсгаардом.

Джессика Честейн с коллегами / Фото: Associated Press

На красной дорожке Честейн появилась в элегантном фиолетовом платье от Модного дома Del Core, основанного в 2020 году Даниэлем Дель Кором. Платье было из коллекции весна-лето 2024.

Наряд имел глубокое декольте, бретельки и вырезы по бокам. Также его украшала небольшая драпировка на юбке и лифе.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Образ она дополнила лаконичным макияжем и объемной прической с легкими локонами.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Однако этот образ напомнил нам другой наряд звезды, в котором она в прошлом году посетила церемонию Tony Awards. Перед камерами Джессика появилась в очень нежном платье от Модного дома Gucci. Наряд был выполнен из шелкового атласа розово-лавандового оттенка, имел небольшой шлейф и оборки, бретельки платья были опущены и открывали плечи.

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