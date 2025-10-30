В фиолетовом платье с накидкой: Селена Гомес в нежном мини появилась на благотворительном вечере

Селена Гомес / © Associated Press

На благотворительном мероприятии Rare Impact Fund Benefit в Лос-Анджелесе Селена Гомес сумела по-особенному очаровать публику. Певица и актриса прибыла на третий ежегодный благотворительный вечер в миниатюрном наряде.

Ее лаконичное платье идеально подчеркивало фигуру, ведь в преддверии своей свадьбы с Бенни Бланко девушка довольно сильно похудела. Но больше всего всех поразил его цвет, ведь платье было насыщенного фиолетового оттенка, который выглядел роскошно, женственно и гламурно.

Селена Гомес / © Associated Press

Дополнил этот красивый и лаконичный наряд шарф-накидка такого же оттенка и он придавал образу дополнительную элегантность. Также Гомес надела с платьем туфли с квадратным мысом, которые были такого же цвета, а в ее ушах сверкали серьги с бриллиантами.

Также недавно знаменитая красавица появилась на публике с мужем. Пара вместе посетила гала-вечер Музея Американской киноакадемии. Они позировали для фото обнявшись и были очень счастливыми. Гомес надела длинное черное бархатное платье от Armani Privé и украшения от De Beers.

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press