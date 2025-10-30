- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 1 мин
В фиолетовом платье с накидкой: Селена Гомес в нежном мини появилась на благотворительном вечере
Платье звезды сочетало идеальный цвет и крой, но также образ дополняли простой, но стильный макияж и прическа, которые подчеркивали ее природную красоту.
На благотворительном мероприятии Rare Impact Fund Benefit в Лос-Анджелесе Селена Гомес сумела по-особенному очаровать публику. Певица и актриса прибыла на третий ежегодный благотворительный вечер в миниатюрном наряде.
Ее лаконичное платье идеально подчеркивало фигуру, ведь в преддверии своей свадьбы с Бенни Бланко девушка довольно сильно похудела. Но больше всего всех поразил его цвет, ведь платье было насыщенного фиолетового оттенка, который выглядел роскошно, женственно и гламурно.
Дополнил этот красивый и лаконичный наряд шарф-накидка такого же оттенка и он придавал образу дополнительную элегантность. Также Гомес надела с платьем туфли с квадратным мысом, которые были такого же цвета, а в ее ушах сверкали серьги с бриллиантами.
Также недавно знаменитая красавица появилась на публике с мужем. Пара вместе посетила гала-вечер Музея Американской киноакадемии. Они позировали для фото обнявшись и были очень счастливыми. Гомес надела длинное черное бархатное платье от Armani Privé и украшения от De Beers.