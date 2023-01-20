В фиолетовом платье с рюшем: невероятно красивая Алина Байкова на премьере фильма

Девушка выбрала яркий, но элегантный образ, который дополнила макияжем.
Украинская супермодель Алина Байкова посетила показ фильма "Крушение" в Нью-Йорке, показ которого состоялся в театре AMC Lincoln Square.
На мероприятии звезда продемонстрировала потрясающий наряд от бренда Alberta Ferretti - сине-фиолетовое макси-платье с плиссировкой и блестящим отливом. У наряда был оригинальный дизайн, ведь его украшали два больших рюша, которые создавали иллюзию болеро.
Дополнила лук девушка клатчем в цвет образа и туфлями от украинского бренда Kachorovska.
Также очень интересно смотрелся макияж модели, поскольку голубые глаза она подчеркнула золотистыми тенями, а вот на губы нанесла ярко-фиолетовую помаду. Финальными штрихами лука стали бриллиантовые серьги-пусеты и прическа в виде высокой косички.
Читайте также:
- В эффектных образах: супермодель Алина Байкова снялась в новой фотосессии
- Выглядит роскошно: Алина Байкова показала, как проходит ее фотосессия в студии
- В ярко-розовом образе: Алина Байкова поделилась красивым зимним луком