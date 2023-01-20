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В фиолетовом платье с рюшем: невероятно красивая Алина Байкова на премьере фильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
634
Время на прочтение
1 мин
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В фиолетовом платье с рюшем: невероятно красивая Алина Байкова на премьере фильма

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Девушка выбрала яркий, но элегантный образ, который дополнила макияжем.

Украинская супермодель Алина Байкова посетила показ фильма "Крушение" в Нью-Йорке, показ которого состоялся в театре AMC Lincoln Square.

На мероприятии звезда продемонстрировала потрясающий наряд от бренда Alberta Ferretti - сине-фиолетовое макси-платье с плиссировкой и блестящим отливом. У наряда был оригинальный дизайн, ведь его украшали два больших рюша, которые создавали иллюзию болеро.

Дополнила лук девушка клатчем в цвет образа и туфлями от украинского бренда Kachorovska.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также очень интересно смотрелся макияж модели, поскольку голубые глаза она подчеркнула золотистыми тенями, а вот на губы нанесла ярко-фиолетовую помаду. Финальными штрихами лука стали бриллиантовые серьги-пусеты и прическа в виде высокой косички.

Алина Байкова / © Getty Images
Алина Байкова / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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