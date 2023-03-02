В фиолетовой шубе и черном мини: модель plus-size Эшли Грэм посетила показ Balmain в Париже

35-летняя модель plus-size Эшли Грэм посетила вчера показ новой коллекции прет-а-порте осень-зима 2023-2024 бренда Balmain. Шоу состоялось в Париже. Мероприятие традиционно собрало знаменитостей, клиентов и друзей бренда. Эшли попала под прицел фотографов с актрисой Джессикой Альбой, которая выбрала для фэшн-шоу total black look с бархатными черными перчатками - очень необычный выбор аксессуара.

Эшли Грэм и Джессика Альба / Фото: Associated Press

Сама же Грэм надела трикотажное мини-платье с V-образным декольте, украшенным двумя золотыми пуговицами.

Также на модели были черные сапоги с напуском и фиолетовая шуба, декорированная кристаллами. В руке она держала зеленую маленькую сумку-портфель на короткой ручке, а также дополнила лук серьгами с зелеными камнями.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Макияж у Эшли был выполнен в фиолетовой гамме и идеально сочетался с ее яркой верхней одеждой. А вот волосы она уложила в легкие волны на один бок.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

На днях она также принимала участие в шоу Dolce & Gabbana. На подиуме Эшли продемонстрировала красивое красное платье.

Показ коллекции Dolce & Gabbana прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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