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В фиолетовой юбке с пайетками и босоножках: яркая и гламурная Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так…"

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В фиолетовой юбке с пайетками и босоножках: яркая и гламурная Сара Джессика Паркер на съемках "И просто так…"

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Похоже, в новом сезоне актриса будет удивлять нас оригинальными образами в каждом эпизоде.

В Нью-Йорке в самом разгаре сьемки продолжения "Секса в большом городе" - второго сезона сериала "И просто так…", поэтому звезда шоу опять оказалась под прицелом папарацци. Сару Джессику Паркер сфотографировали, вероятно, во время перерыва.

Актриса была одета в гламурную фиолетовую юбку-карандаш с разрезом спереди, полностью расшитую пайетками, а также полосатую блузу с люрексом и рюшами на декольте. Дополнили ее образ несколько украшений из бисера на шее и фиолетовые босоножки на высоких каблуках от Giuseppe Zanotti.

Также на Саре Джессике были защитная маска, черный пуховок, вероятно, выданный командой костюмеров, чтобы актриса не замерзла между дублями, а вот в руке она держала два крупных шопера (один из них был агитационным мерчем с именем Тима Райана - политика от Демократической партии).

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Этот образ знаменитости получился ярким и оригинальным. В подобных оттенках Паркер была замечена две недели назад, тогда на ней были эти же босоножки.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images
Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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