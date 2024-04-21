В фиолетовых и сине-желтых тонах: модель Алина Байкова вышла в свет в гламурном наряде

Она всегда появляется на публике в патриотических нарядах или аксессуарах.

Модель Алина Байкова посетила светское мероприятие в Нью-Йорке - вечеринку посвященную запуску реалити-шоу Going Home with Tyler Cameron, которое состоялось в Нью-Йорке.

Байкова надела на этом мероприятие эффектное фиолетовое платье-бюстье, которое имело мелкий пестрый принт. Спереди наряд украшала молния и небольшой разрез на юбке.

Этот наряд Алина дополнила своей любимой шубой сине-желтого цвета, которую уже не раз надевала.

Алина Байкова с Тайлером Кэмероном / Фото: Getty Images

Также лук включал интересную квадратную сумку от украинского дизайнера Александры Токаревой, украшенную бабочками из бисера, в ушах у модели были ее любимые серьги, а на глаза она надела очки с фиолетовыми линзами. Волосы Алина собрала в высокую прическу, а губы накрасила фиолетовой помадой. На груди у звезды был пин с флагом Украины и с надписью Ukraine is a capital of great Europe.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Также недавно звезду заметила на специальном показе фильма Netflix "Дева и дракон", который состоялся в Нью-Йорке в отеле Plaza.

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