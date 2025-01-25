В фиолетовых сапогах и сером платье: Сара Джессика Паркер посетила фестиваль

Она появилась в этом наряде на фестивале Sundance.

Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя актриса Сара Джессика Паркер - немного удивила, ведь посетила мероприятие не в Нью-Йорке, а в Парк-Сити.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Затем Сару Джессику сфотографировали на улице. Актриса любит необычную одежду и яркую обувь, поэтому в этот раз сочетала серое платье от американского бренда Meruert Tolegen и замшевые сапоги на каблуках фиолетового цвета. На юбке ее платья были небольшие, но объемные рюши, а также черный фатин на подоле.

Носила этот наряд актриса в сочетании с синей рубашкой, серым кардиганом и теплой черной курткой. Ее образ завершали солнцезащитные очки и набор украшений - бусы на шее и серьги-гвоздики в ушах.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Эти фото были сделаны после того, как папарацци подловили в Нью-Йорке коллегу Сары Джессики по сериалу Синтию Никсон. Актрису сфотографировали с ее экранным мужем - актером Дэвидом Эйгенбергом. Похоже, что они снимали дополнительные сцены для сериала "И просто так…". Появление актеров удивило, поскольку осенью 2024 года Паркер объявила, что съемки третьего сезона сериала уже завершились.

Синтия Никсон и Дэвид Эйгенберг / Фото: Getty Images

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