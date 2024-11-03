В фисташковом платье с бисером и перьями: Кайя Гербер в очаровательном образе сияла перед фотографами

23-летняя модель в красивом наряде Gucci вышла в свет.
В Музее искусств округа Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер LACMA Art+Film, на который пришло немало звездных красавиц. Среди них была и Кайя Гербер, которая очаровала своим луком.
Модель позировала перед фотографами в платье макси фисташкового цвета на тонких бретельках от бренда Gucci, в котором выглядела стройно. Наряд был расшит бисером, сверкавшим от софитов фотокамер, и перьями в тон на подоле.
Гербер уложила волосы волнами, сделала макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также нюдовый маникюр.
Напомним, Кайя Гербер на гала-вечере Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе пришла в изысканном винтажном черном платье макси из кутюрной коллекции осень-зима 1997 года бренда Givenchy.
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