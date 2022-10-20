В фисташковом топе и юбке с запахом: стильная Керри Вашингтон на премьере фильма

45-летняя актриса и политическая активистка сочетала в своем аутфите спортивный топ и элегантную юбку.

Керри Вашингтон посетила премьеру ленты "Школа добра и зла", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Там актриса предстала в стильном образе от Ralph Lauren. На ней был трикотажный укороченный топ-поло фисташкового цвета, обнажавший ее плоский живот и подчеркивавший стройную фигуру. Верх она скомбинировала с длинной салатово-перламутровой юбкой с запахом и шлейфом, которая позволила ей продемонстрировать стройные ноги через разрез.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Аутфит Вашингтон дополнила медно-коричневыми атласными босоножками на высокой платформе и каблуке. В ушах у нее были элегантные длинные серьги.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Короткая прическа каре и насыщенный макияж с акцентом на красной помаде завершил лук Керри.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса чувствовала себя очень уверенно. Она охотно позировала фотографам в разных ракурсах.

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

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