Во флористическом платье и с дочкой: Екатерина Кухар опубликовала снимки с ивента

Прима-балерина умилила снимком с дочерью.
Екатерина Кухар показала в Instagram Stories снимки авторства JetSetter, сделанные на одном из мероприятий. На них балерина предстала в коротком платье с флористическим узором и босоножках. На руке у Кати был завязан платок.
На втором фото Кухар запечатлена со своей дочерью Настей, которая была укутана в белое полотенце. Девочка очень похожа на свою звездную маму.
Ранее Екатерина демонстрировала лук в бело-голубом плиссированном наряде, который состоял из свободной блузки и юбки длины миди. К нему знаменитость обула белые босоножки на высокой платформе и каблуке. Аутфит звезда завершила укладкой с красивыми локонами и макияжем.
Читайте также: Семейный отдых: Екатерина Кухар с дочерью в купальниках, ее муж с сыном – в стильных плавках