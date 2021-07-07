Во флористическом платье и с дочкой: Екатерина Кухар опубликовала снимки с ивента

Прима-балерина умилила снимком с дочерью.

Екатерина Кухар показала в Instagram Stories снимки авторства JetSetter, сделанные на одном из мероприятий. На них балерина предстала в коротком платье с флористическим узором и босоножках. На руке у Кати был завязан платок.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

На втором фото Кухар запечатлена со своей дочерью Настей, которая была укутана в белое полотенце. Девочка очень похожа на свою звездную маму.

Екатерина Кухар с дочерью / Instagram Екатерины Кухар

Ранее Екатерина демонстрировала лук в бело-голубом плиссированном наряде, который состоял из свободной блузки и юбки длины миди. К нему знаменитость обула белые босоножки на высокой платформе и каблуке. Аутфит звезда завершила укладкой с красивыми локонами и макияжем.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Кухар

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