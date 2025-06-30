В флористическом платье с глубоким вырезом: Джессика Альба в милом образе появилась на Уимблдоне

Джессика Альба / © Getty Images

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Джессика Альба посетила мероприятие, которое состоялось в рамках Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Актриса появилась в нежном женственном аутфите. На ней было белое платье с голубым флористическим принтом, глубоким V-образным вырезом, короткими рукавами и белыми пуговицами.

Джессика Альба / © Getty Images

Альба сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками. В ушах у нее были большие серьги-кольца, а на руках — браслеты и кольца.

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Свой лук актриса завершила белой сумкой с цветочными аппликациями.

Напомним, Джессика Альба показала фото в купальнике с леопардовым принтом.