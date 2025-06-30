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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
462
Время на прочтение
1 мин

В флористическом платье с глубоким вырезом: Джессика Альба в милом образе появилась на Уимблдоне

44-летняя актриса очаровала красивым луком.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Альба

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба посетила мероприятие, которое состоялось в рамках Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Актриса появилась в нежном женственном аутфите. На ней было белое платье с голубым флористическим принтом, глубоким V-образным вырезом, короткими рукавами и белыми пуговицами.

Джессика Альба / © Getty Images

Джессика Альба / © Getty Images

Альба сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками. В ушах у нее были большие серьги-кольца, а на руках — браслеты и кольца.

Свой лук актриса завершила белой сумкой с цветочными аппликациями.

Напомним, Джессика Альба показала фото в купальнике с леопардовым принтом.

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Дата публикации
Количество просмотров
462
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