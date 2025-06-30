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- Шоу-бизнес
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В флористическом платье с глубоким вырезом: Джессика Альба в милом образе появилась на Уимблдоне
44-летняя актриса очаровала красивым луком.
Джессика Альба посетила мероприятие, которое состоялось в рамках Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Актриса появилась в нежном женственном аутфите. На ней было белое платье с голубым флористическим принтом, глубоким V-образным вырезом, короткими рукавами и белыми пуговицами.
Альба сделала укладку с локонами и макияж с черными стрелками. В ушах у нее были большие серьги-кольца, а на руках — браслеты и кольца.
Свой лук актриса завершила белой сумкой с цветочными аппликациями.
Напомним, Джессика Альба показала фото в купальнике с леопардовым принтом.