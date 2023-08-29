Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В форме ракушки: Эмили Ратажковски в вязаном бикини показала идеальную фигуру

В форме ракушки: Эмили Ратажковски в вязаном бикини показала идеальную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В форме ракушки: Эмили Ратажковски в вязаном бикини показала идеальную фигуру

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

32-летняя модель сама рекламирует купальники собственного бренда.

Эмили Ратажковски обожает фотографироваться в купальниках, поэтому ее фотоблог пестрит пикантными снимками, на которых она в трендовых пляжных луках хвастается красивым телом.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

В этот раз Эмили примерила стильную обновку из новой коллекции своего бренда Inamorata. Модель позировала в белом вязаном бикини в форме ракушки и с длинными завязками.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Купальник отлично сидел на ее стройной фигуре и подчеркивал пышный сексуальный бюст.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, в прошлый раз Эмили Ратажковски в разноцветном бикини с принтом похвасталась упругими ягодицами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация