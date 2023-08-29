В форме ракушки: Эмили Ратажковски в вязаном бикини показала идеальную фигуру

32-летняя модель сама рекламирует купальники собственного бренда.
Эмили Ратажковски обожает фотографироваться в купальниках, поэтому ее фотоблог пестрит пикантными снимками, на которых она в трендовых пляжных луках хвастается красивым телом.
В этот раз Эмили примерила стильную обновку из новой коллекции своего бренда Inamorata. Модель позировала в белом вязаном бикини в форме ракушки и с длинными завязками.
Купальник отлично сидел на ее стройной фигуре и подчеркивал пышный сексуальный бюст.
Напомним, в прошлый раз Эмили Ратажковски в разноцветном бикини с принтом похвасталась упругими ягодицами.
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