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В футболке и именем погибшей иранки: Джессика Честейн под прицелом фотографов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
2 мин
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В футболке и именем погибшей иранки: Джессика Честейн под прицелом фотографов

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Голливудская актриса продемонстрировала поддержку женщинам Ирана.

Пока Иран снабжает Россию беспилотниками и ракетами для обстрела мирного населения Украины, власти этой страны не могут разобраться с собственными внутренними демонами возникшими из-за ущемление прав и женщин и ужасных норм законов. В сентябре этого года в Иране была убита полицией нравов 22-летняя девушка по имени Махса Амини. Изначально ее арестовали на улице за хиджаб, надетый не в соответствии с исламскими нормами - у девушки было видно волосы.

Очевидцы, в том числе и женщины, которые были задержаны вместе с Амини, заявляют, что перед смертью девушка была жестоко избита, получив тяжелые травмы головы. В полиции же заявили, что она скончалась от внезапного сердечного приступа.

После этой истории женщины во всем мире вышли на протесты, стали отрезать волосы и публиковать ролики в Интернете. Джессика Честейн не осталась в стороне этой истории и решила выразить свою поддержку женщинам Ирана. Актриса посетила шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом" в коричневом костюме, туфлях-лодочках и белой футболке, на которой был принт в виде имени Махси Амини.

Джессика Честейн / © Getty Images
Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Напомним, что не так давно Джессика приезжала и в Украину, где встретилась с семьями пострадавших от российской агрессии и президентом Владимиром Зеленским.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в
Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt
© Сайт президента Украины
Фото: Сайт президента Украины

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Дата публикации
Просмотры
239
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