В футболке и лосинах: Эмили Ратажковски попалась на глаза папарацци

Молодую маму сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку, но без ребенка.

29-летняя Эмили Ратажковски сейчас не так часто, как раньше, попадает под прицел уличных фотографов. Все потому, что у модели в марте родился сын и все внимание молодой матери сейчас сосредоточено на нем.

Иногда Ратажковски выходит на прогулку с сыном Сильвестром и попадает в объективы репортеров на улицах Нью-Йорка. Несколько раз звезду даже запечатлели в компании мужа Себастьяна и их собаки Коломбо, как в старые добрые времена.

Вчера фотографы запечатлели Эмили одну на прогулке. Вероятно, девушка направлялась по делам. Она была одета в удлиненную молочную футболку с принтом и надписями, флисовую кофту и лосины, а также обута в белые кеды. На голове у Ратажковски была бейсболка, а на лице - солнцезащитные очки. Звезда надела золотые серьги прямоугольной формы и сделала дневной макияж в нюдовых оттенках.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Отметим, для прогулки с ребенком Эмили Ратажковски выбирает простую и комфортную одежду, но иногда надевает и свои любимые мини-платья.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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