В футболке и мини-шортах: Шэрон Стоун показала, как отдыхала с подругами

В своем блоге в Instagram голливудская звезда опубликовала снимок, на котором позирует в компании хороших друзей. Шэрон одета в короткие белые шорты, простую футболку с пайетками на груди и обута в кроссовки. У звезды распущены волосы, а на лице очки от солнца. Такой на красных дорожках Шэрон не увидишь, однако, приятно, что Стоун демонстрирует подписчикам, что в обычной жизни она является таким же простым человеком, как и все остальные.

Где именно Шэрон Стоун отдыхала с подругами, она не рассказала. Но судя по счастливым улыбкам на их лицах, время провели отлично.

Напомним, совсем недавно мы видели Стоун на гала-вечере "Женщины, делающие историю" в Национальном музее истории женщин в The Schuyler в отеле Hamilton в Вашингтоне. Там актриса блистала в роскошном белом макси-платье от Elie Saab, усыпанном золотыми стразами в области декольте и талии, и выглядела, как суперзвезда.

Шэрон Стоун / Фото: Getty Images

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