В футболке и мини-юбке: Шарлиз Терон посетила благотворительное мероприятие

Шарлиз продемонстрировала спортивную фигуру во время проведения 20-го ежегодного мероприятия Desert Smash, где звезды и профессиональные теннисисты объединились ради благотворительности.

Терон выступила в роли ведущей фестиваля Desert Smash. В этом году Desert Smash пойдет на пользу ее одноименной благотворительной организации Charlize Theron Africa Outreach Project, созданной актрисой в 2007 году. Она ориентирована на улучшение физического и психического благополучия молодых людей, живущих на юге Африки.

Перед камерами актриса появилась в стильной белой теннисной юбке, подчеркивающей ее подтянутые ноги, и фиолетовой футболке. На ней также были белые кроссовки, а короткие волосы Шарлиз красиво уложила волнами. В ушах у звезды были лаконичные золотые серьги-гвоздики, а на лице - очень легкий макияж.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели Шарлиз Терон на публичном мероприятии в ноябре прошлого года. Тогда она посетила ужин красоты The Hollywood Reporter Beauty Dinner, где появилась в сексуальном аутфите.

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