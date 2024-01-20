В футболке и широких джинсах: Шакиру заметили после ужина в "пацанском" луке

Колумбийская певица Шакира впервые появилась на публике после суда в Испании из-за неуплаты налогов. Женщина вернулась в Майами, где сейчас живет, ее заметили фотографы, когда она выходила с ресторана Sexy Fish.

Певица была одета просто, на ней был "пацанский" образ, напоминающий стиль нулевых. Шакира сочетала красную широкую футболку с принтом и широкие джинсы графитового оттенка.

Также она дополнила этот образ кедами на высокой подошве, цепочкой на шее и черной сумкой с необычной короткой ручкой. Волосы Шакира собрала частично в хвост, оставив несколько прядей ниспадать на лицо. При этом макияжа и маникюра у нее не было.

Шакира / Фото: Getty Images

Напомним, что на суд Шакира пришла в полностью розовом образе. В одном оттенке были даже аксессуары - солнцезащитные очки и сумка Jacquemus.

Шакира / Фото: Associated Press

Шакира / Фото: Associated Press

На суде Шакира согласилась заключить мировое соглашение. Певица должна заплатить штраф в размере 7,3 миллиона евро. Кроме того, артистка дополнительно выплатит 438 тысяч евро во избежание трехлетнего заключения.

Шакира / Фото: Associated Press

Также одним из самых резонансных судов 2023 года в мире шоу-бизнеса был против актрисы и бизнеследи Гвинет Пэлтроу. Голливудская звезда судилась с 76-летним офтальмологом и выиграла. Образы звезды обсуждал весь Интернет.

Читайте также:

Шакира на сцене и в обычной жизни (5 фото)