В футболке и широких джинсах: Шакиру заметили после ужина в "пацанском" луке

Известную певицу сфотографировали возле одного из заведений Флориды.
Колумбийская певица Шакира впервые появилась на публике после суда в Испании из-за неуплаты налогов. Женщина вернулась в Майами, где сейчас живет, ее заметили фотографы, когда она выходила с ресторана Sexy Fish.
Певица была одета просто, на ней был "пацанский" образ, напоминающий стиль нулевых. Шакира сочетала красную широкую футболку с принтом и широкие джинсы графитового оттенка.
Также она дополнила этот образ кедами на высокой подошве, цепочкой на шее и черной сумкой с необычной короткой ручкой. Волосы Шакира собрала частично в хвост, оставив несколько прядей ниспадать на лицо. При этом макияжа и маникюра у нее не было.
Напомним, что на суд Шакира пришла в полностью розовом образе. В одном оттенке были даже аксессуары - солнцезащитные очки и сумка Jacquemus.
На суде Шакира согласилась заключить мировое соглашение. Певица должна заплатить штраф в размере 7,3 миллиона евро. Кроме того, артистка дополнительно выплатит 438 тысяч евро во избежание трехлетнего заключения.
Также одним из самых резонансных судов 2023 года в мире шоу-бизнеса был против актрисы и бизнеследи Гвинет Пэлтроу. Голливудская звезда судилась с 76-летним офтальмологом и выиграла. Образы звезды обсуждал весь Интернет.
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