В футболке и спортивных штанах: бывшую жену Тома Круза заметили одну на улице в Нью-Йорке

Актриса снова стала мишенью для папарацци.
Кэти Холмс точно не одна из тех знаменитостей, которые переживают из-за того, как они выглядят в обычной жизни. Актриса относится к своему внешнему виду и стилю просто. Звезду часто фотографируют папарацци во время ее прогулок, походов по магазинам и после спорта. На Кэти всегда простые, удобные и стильные вещи, иногда она, как и многие другие, предпочитает надеть мятую футболку или спортивные штаны.
Тем не менее, несмотря на простоту, вещи она всегда выбирает брендовые и качественные. Вчера женщину заметили в серой футболке с веселым принтом в виде разноцветной молнии от бренда Lauren Moshi x Aqua, которую она сочетала с серыми трикотажными штанами от Alo Yoga и носками от Adidas.
Также Кэти добавила в этот лук квадратную сумку A.P.C. Poppy Tote Bag с двумя ручками и солнцезащитные очки.
Немного стиля и еще большей небрежности луку добавило то, что Кэти заправила один край футболки в штаны, а другой оставила навыпуск.
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