В футболке с фамилией отца: Оливия Калпо взяла месячного сына на футбольный матч

Оливия Калпо с мужем и детьми / © Instagram Оливии Калпо

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34-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо устроила младшему сыну Роману необычный дебют — впервые взяла его на матч по американскому футболу. Вместе с новорожденным и старшей дочерью Колетт она пришла поддержать мужа, звезду San Francisco 49ers Кристиана Маккэффри. Семейными кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

Оливия Калпо с мужем и детьми / © Instagram Оливии Калпо

Игра против Las Vegas Raiders состоялась на стадионе Levi’s Stadium. Для Романа, которому на тот момент было всего пять недель, это стал первый матч отца, на котором он присутствовал лично. «Первый матч Романа», — подписала Калпо снимки.

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Оливия Калпо с сыном / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с мужем и сыном / © Instagram Оливии Калпо

На стадион семья приехала в тематических образах. Колетт надела футболку команды с надписью «Daddy» и номером отца, а сама Оливия выбрала объемную куртку San Francisco 49ers. В одном из видео модель показала, как кормит сына грудью в VIP-ложе, и с юмором подписала ролик: «Я не обычная мама, я крутая мама».

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Оливия Калпо с мужем и детьми / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с мужем и детьми / © Instagram Оливии Калпо

Сын Оливии Калпо / © Instagram Оливии Калпо

После матча Оливия вместе с детьми спустилась на поле, чтобы поздравить Кристиана. На опубликованных кадрах футболист обнимает малышей, а Роман даже получил крошечную футболку с фамилией отца на спине.

«В этом сезоне на трибунах нас стало на одного маленького болельщика больше», — написала модель под семейным видео.

Отметим, Оливия Калпо и Кристиан Маккэффри поженились в июне 2024 года. Их дочь Колетт родилась в июле 2025-го, а 29 сентября 2026 года супруги стали родителями во второй раз — у них появился сын Роман Август Маккэффри.

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