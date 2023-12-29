В футболке с изображением картины Марии Примаченко: Анатолий Анатолич на премьере фильма "Феррари"

Телеведущий выбрал для своего выхода стильную футболку от украинского бренда.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялась премьера фильма о спорте "Феррари". Режиссером картины выступил Майкл Манн. Лента снята по мотивам книги Брока Йейтса "Энцо Феррари: человек и машина" 1991 года.
Мероприятие посетил Анатолий Анатолич с супругой Юлой. Ведущий был одет в стильную футболку из капсульной коллекции украинского бренда TTSWTRS и Фонда семьи Примаченко. На футболке изображена картина народной художницы — "Черный зверь". Ее Анатолий скомбинировал со штанами-карго цвета хаки.
Юла была одета в кожаную куртку, вязаный бежевый свитер и кожаные штаны оливкового цвета.
На премьере также побывали певица Lilu, киноблогер Инна Гордеева и блогер Скажена.
Lilu выбрала для своего появления образ total black.
Инна Гордеева позировала в маскулинном двубортном жакете в полоску и белом топе.
А Скажена предстала в кокетливом черном платье.
О фильме:
События фильма разворачиваются в 1957 году. Бывший автогонщик Энцо Феррари переживает кризис. Компания, которую он основал с супругой Лаурой, становится банкротом. И с этого момента брак супругов испытывается на прочность. Они теряют единственного сына и законного наследника, а после этого перед ними предстает испытание признанием и принятие сына, рожденного Энцо вне брака.
Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Mille Miglia – культовую гонку длиной 1000 миль Италией. Предыдущая гонка закончилась трагически.
Фильм уже в украинском прокате.
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