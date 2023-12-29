В футболке с изображением картины Марии Примаченко: Анатолий Анатолич на премьере фильма "Феррари"

Телеведущий выбрал для своего выхода стильную футболку от украинского бренда.

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялась премьера фильма о спорте "Феррари". Режиссером картины выступил Майкл Манн. Лента снята по мотивам книги Брока Йейтса "Энцо Феррари: человек и машина" 1991 года.

Мероприятие посетил Анатолий Анатолич с супругой Юлой. Ведущий был одет в стильную футболку из капсульной коллекции украинского бренда TTSWTRS и Фонда семьи Примаченко. На футболке изображена картина народной художницы — "Черный зверь". Ее Анатолий скомбинировал со штанами-карго цвета хаки.

Анатолий Анатолич с женой Юлой/Фото Евгения Воронцова

Юла была одета в кожаную куртку, вязаный бежевый свитер и кожаные штаны оливкового цвета.

Анатолий Анатолич и Юла/Фото Евгения Воронцова

На премьере также побывали певица Lilu, киноблогер Инна Гордеева и блогер Скажена.

Lilu выбрала для своего появления образ total black.

Lilu/Фото Евгения Воронцова

Инна Гордеева позировала в маскулинном двубортном жакете в полоску и белом топе.

Инна Гордеева/Фото Евгения Воронцова

А Скажена предстала в кокетливом черном платье.

Бешеная/Фото Евгения Воронцова

О фильме:

События фильма разворачиваются в 1957 году. Бывший автогонщик Энцо Феррари переживает кризис. Компания, которую он основал с супругой Лаурой, становится банкротом. И с этого момента брак супругов испытывается на прочность. Они теряют единственного сына и законного наследника, а после этого перед ними предстает испытание признанием и принятие сына, рожденного Энцо вне брака.

Чтобы спасти семейный бизнес, Феррари решает рискнуть и поставить все на Mille Miglia – культовую гонку длиной 1000 миль Италией. Предыдущая гонка закончилась трагически.

Фильм уже в украинском прокате.

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