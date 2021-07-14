В футболке с котом и лосинах: Сару Сампайо запечатлели возле автомобиля в Лос-Анджелесе

В футболке с котом и лосинах: Сару Сампайо запечатлели возле автомобиля в Лос-Анджелесе

29-летняя португальская модель попала под прицел уличных фотографов.

Сара Сампайо вернулась из отпуска в Лос-Анджелес и была запечатлена в простом повседневном аутфите на улицах города. Одета модель была в удлиненную белую футболку с рисунком в виде черного кота, лосины и белые кроссовки от Nike. На снимке видно, как один из репортеров фотографирует Сару сзади, когда она садится в свой автомобиль.

Сара была без макияжа, волосы собрала в высокий хвост и надела несколько серёг в уши. На плече девушки висела маленькая белая сумка из кожи крокодила.

Сара Сампайо / Getty Images

В отличие от большинства коллег-моделей, которые проводят эти дни на 74-м Каннском кинофестивале, Сара Сампайо осталась в Лос-Анджелесе, хотя до закрытия фестиваля еще есть время.

Сара Сампайо / Instagram Сары Сампайо

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