В футболке с модным принтом: Настя Каменских показала новое фото из Турции

Певица каждый день показывает свои луки.

Настя Каменских сейчас находится в Турции, где дает концерты почти каждый вечер. Однако успевает и немного отдохнуть, и показывать свои ауфиты. Так, фолловеры уже успели оценить фигуру звезды в голубом купальнике на снимках, сделанных на яхте.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

На новых фото артистка позирует уже в длинной футболке с модным сейчас принтом тай-дай и кепке. Волосы Насти распущены, а на лице нет макияжа.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Hello", - лаконично подписала Каменских фотографии.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Напомним, в первые два дня музыкального фестиваля Atlas Weekend своим выступлением порадовала Настя Каменских. Она исполнила как новые песни, так и давно любимые всеми хиты. Артистка блистала на сцене в вишневым платье с корсетом, расшитом камнями, с сексуальным декольте и высокими разрезами с бахромой.

Настя Каменских / Алина Онопа, ТСН.ua

Настя Каменских на Atlas Weekend (16 фото)

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