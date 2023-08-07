В футболке с надписью F*ck you Putin: модель Алина Байкова на прогулке в Италии в патриотичном луке

Звезда продолжает публично демонстрировать свою позиции и показывать миру, что думает о российском фюрере.
Украинская красавица Алина Байкова отдыхает сейчас в Европе. Звезда поделилась несколькими красивыми кадрами с прогулки по Пизе и Флоренции.
На знаменитости был ее любимый образ - патриотичная футболка-платье в желтом цвете, на которой была нанесена огромная надпись голубого цвета с посланием российскому диктатору F*ck you Putin.
Лук Алина дополнила кроссовками, белыми солнцезащитными очками необычной формы, колье от украинского бренда mari b, а также сумкой от знаменитого Модного дома Hermès. Волосы известная модель заплела в две косички.
Напомним, что в этой же футболке Байкова появилась на красной дорожке в Каннах. Тогда демонстрации антипутинской надписи помешали охранники мероприятия, которые сразу же окружили Алину, начали прикрывать ее и попросили надеть и застегнуть тренч так, чтобы не было видно футболки.
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