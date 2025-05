В футболке с надписью и в длинной юбке: певизу Розалию заметили в Нью-Йорке перед Met Gala

Розалия / © Getty Images

Похоже, что популярную певицу Розалию мы сегодня вечером увидим на главном модном событии года — костюмированном балу Met Gala. Девушка прибыла в Нью-Йорк, где ее сфотографировали папарацци.

Розалия шла на мероприятие в Верхнем Ист-Сайде. На ней в тот день была белая футболка с черной надписью Protect me from what i want (Защити меня от то, что я хочу), а также длинная белая пышная юбка.

Розалия / © Getty Images

Розалия была в подчиненном настроении и махала рукой собравшимся. Волосы она распустила, а на лице сделала легкий макияж, только подчеркнув губы красной помадой. Из-подюбки у нее выглядывали яркие кроссовки от New Balance с шипами на подошве.

И пока мы с нетерпением ждем выход Розалии на красную дорожку Met Gala, предлагаем вспомнить, что носила певица на этом балу ранее.

Розалия в 2022 году / © Associated Press

Розалия в 2024 году / © Associated Press

