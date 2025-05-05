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- Шоу-бизнес
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В футболке с надписью и в длинной юбке: певизу Розалию заметили в Нью-Йорке перед Met Gala
32-летняя испанская звезда под прицелом папарацци.
Похоже, что популярную певицу Розалию мы сегодня вечером увидим на главном модном событии года — костюмированном балу Met Gala. Девушка прибыла в Нью-Йорк, где ее сфотографировали папарацци.
Розалия шла на мероприятие в Верхнем Ист-Сайде. На ней в тот день была белая футболка с черной надписью Protect me from what i want (Защити меня от то, что я хочу), а также длинная белая пышная юбка.
Розалия была в подчиненном настроении и махала рукой собравшимся. Волосы она распустила, а на лице сделала легкий макияж, только подчеркнув губы красной помадой. Из-подюбки у нее выглядывали яркие кроссовки от New Balance с шипами на подошве.
И пока мы с нетерпением ждем выход Розалии на красную дорожку Met Gala, предлагаем вспомнить, что носила певица на этом балу ранее.