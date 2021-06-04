В футболке с портретом Бритни Спирс: стильная Ирина Шейк вышла на прогулку

Супермодель снова вышла на прогулку с ребенком и была запечатлена фотографами.

35-летняя Ирина Шейк выбрала для очередной прогулки со своей дочерью Леей Купер любимую футболку черного цвета с фотографией поп-дивы Бритни Спирс, которую сочетала с синими рваными джинсами и грубыми кожаными ботинками. Лук для прогулки модель дополнила миниатюрной розовой сумкой на короткой ручке, несколькими подвесками на шее и маленькими солнцезащитными очками. Свои длинные каштановые волосы Ирина распустила и аккуратно расчесала.

Ирина Шейк с дочерью Леей / Getty Images

Дочь Лея была в белом платье принцессы, болеро горчичного цвета и золотых балетках с россыпью страз. Через плечо у нее висела маска на золотой цепочке. В руках Лея держала красный зонтик с Микки-Маусом.

Ирина Шейк / Getty Images

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А днем ранее Шейк была запечатлена на прогулке не только с дочерью, но и с экс-возлюбленным Брэдли Купером. Тогда Шейк надела короткое бежевое платье из веганской кожи от Nanushka стоимостью 375 фунтов стерлингов, сочетая его с массивными ботинками и симпатичной сумкой через плечо тоже в оттенке беж. И выглядела очень привлекательно.

Ирина Шейк с дочерью Леей / Getty Images

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Повседневный луки Ирины Шейк (14 фото)

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