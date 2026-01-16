ТСН в социальных сетях

В футболке с принтом и полосатых штанах: Шарлиз Терон пришла на премьеру сериала

Актриса привлекла внимание образом, ведь была не в гламурном платье, а в стиле кэжуал.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

50-летняя Шарлиз Терон прибыла на премьеру второго сезона комедийного сериала «Палм-Рояль», которая состоялась в Лос-Анджелесе и вышла к фотографам. Актриса выбрала для мероприятия не гламурное платье, а удобный лук от известного бренда Givenchy.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз сочетала свободные полосатые брюки темно-синего цвета с белой свободной футболкой с рукавами три четверти, которую украшал необычный принт и надпись: Unravelled Givenchy Paris 1952. Также к образу актриса добавила только белые кроссовки.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Образы от Givenchy звезда выбирает не впервые. Особенно часто в этом бренде Шарлиз можно заметить на красных дорожках.

Шарлиз Терон в луке от Givenchy / © Associated Press

Шарлиз Терон в луке от Givenchy / © Associated Press

Шарлиз Терон в луке от Givenchy / © Getty Images

Шарлиз Терон в луке от Givenchy / © Getty Images

Образы Шарлиз Терон на церемонии "Оскар" (13 фото)

Шарлиз Терон на 72 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 72 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 72 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 72 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 76 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 76 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 76 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 76 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 78 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 78 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 82 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 82 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images

Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images

Шарлиз терон на Оскаре-2019 / © Associated Press

Шарлиз терон на Оскаре-2019 / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

