В футболке с принтом и полосатых штанах: Шарлиз Терон пришла на премьеру сериала

Шарлиз Терон / © Associated Press

Реклама

50-летняя Шарлиз Терон прибыла на премьеру второго сезона комедийного сериала «Палм-Рояль», которая состоялась в Лос-Анджелесе и вышла к фотографам. Актриса выбрала для мероприятия не гламурное платье, а удобный лук от известного бренда Givenchy.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз сочетала свободные полосатые брюки темно-синего цвета с белой свободной футболкой с рукавами три четверти, которую украшал необычный принт и надпись: Unravelled Givenchy Paris 1952. Также к образу актриса добавила только белые кроссовки.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Образы от Givenchy звезда выбирает не впервые. Особенно часто в этом бренде Шарлиз можно заметить на красных дорожках.

Реклама

Шарлиз Терон в луке от Givenchy / © Associated Press

Шарлиз Терон в луке от Givenchy / © Getty Images