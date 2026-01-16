- Дата публикации
В футболке с принтом и полосатых штанах: Шарлиз Терон пришла на премьеру сериала
Актриса привлекла внимание образом, ведь была не в гламурном платье, а в стиле кэжуал.
50-летняя Шарлиз Терон прибыла на премьеру второго сезона комедийного сериала «Палм-Рояль», которая состоялась в Лос-Анджелесе и вышла к фотографам. Актриса выбрала для мероприятия не гламурное платье, а удобный лук от известного бренда Givenchy.
Шарлиз сочетала свободные полосатые брюки темно-синего цвета с белой свободной футболкой с рукавами три четверти, которую украшал необычный принт и надпись: Unravelled Givenchy Paris 1952. Также к образу актриса добавила только белые кроссовки.
Образы от Givenchy звезда выбирает не впервые. Особенно часто в этом бренде Шарлиз можно заметить на красных дорожках.