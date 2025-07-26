В футболке с принтом и ретро-штанах цвета марсала: Натали Портман на съемочной площадке романтической комедии

Натали Портман / © Getty Images

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Папарацци подловили Натали Портман в Бруклине, Нью-Йорк, на съемочной площадке фильма "Хороший секс" (Good Sex), в котором она играет главную роль.

Актриса появилась там в интересном стильном луке. На ней была белая футболка с ярким графическим принтом, которую она скомбинировала с ретро-штанами клеш цвета марсала в стиле 1970-х годов. На брюках были стрелки и накладные клапаны для карманов.

Натали Портман / © Getty Images

Аутфит Портман дополнила черным кожаным поясом с металлической пряжкой-кольцом, черной сумкой с золотистой фурнитурой, а также босоножками на экстремально высоких платформах. В руке она несла джинсовую куртку.

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Натали сделала волнистую укладку, максимально натуральный макияж и маникюр ягодного оттенка. Лук она завершила золотыми кольцами.

О фильме:

Натали Портман в романтической комедии играет семейного психотерапевта, которая и сама разочарована в любви. Женщина решается на свидание. Ее заинтересовывают двое совершенно разных мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.