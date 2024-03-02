Надела футболку со своим лицом: Сидни Свини сфотографировали в мерче нового фильма ужасов

На первый взгляд ее образ кажется очень простым, но на самом деле он таит в себе один небольшой секрет.

26-летняя голливудская актриса Сидни Свини попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, в районе Грамерси, когда вышла со своего автомобиля. Девушка была одета в интересный и повседневный лук.

Актриса сочетала свободные джинсы с высокой посадкой и белую футболку, которую в них заправила. Футболка Сидни - мерч фильма "Проклятая дева" с ее участием, который выйдет на экраны 21 марта. На футболке был изображен кадр из фильма.

Дополнила лук она красными туфлями на каблуках, черной сумкой и солнцезащитными очками. В руке у актрисы была также огромная черная папка.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

В последнее время Сидни часто фотографируют в Нью-Йорке, а все потому что она снималась в шоу Saturday Night Live в качестве приглашенной ведущей. В эфире девушка появилась в луке от Balmain - красной юбке и белой рубашке.

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