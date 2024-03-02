Надела футболку со своим лицом: Сидни Свини сфотографировали в мерче нового фильма ужасов

На первый взгляд ее образ кажется очень простым, но на самом деле он таит в себе один небольшой секрет.
26-летняя голливудская актриса Сидни Свини попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, в районе Грамерси, когда вышла со своего автомобиля. Девушка была одета в интересный и повседневный лук.
Актриса сочетала свободные джинсы с высокой посадкой и белую футболку, которую в них заправила. Футболка Сидни - мерч фильма "Проклятая дева" с ее участием, который выйдет на экраны 21 марта. На футболке был изображен кадр из фильма.
Дополнила лук она красными туфлями на каблуках, черной сумкой и солнцезащитными очками. В руке у актрисы была также огромная черная папка.
В последнее время Сидни часто фотографируют в Нью-Йорке, а все потому что она снималась в шоу Saturday Night Live в качестве приглашенной ведущей. В эфире девушка появилась в луке от Balmain - красной юбке и белой рубашке.
Читайте также:
- В мини-платье с пышным декольте: Сидни Суини в кокетливом луке пришла на шоу
- Все внимание на декольте: Сидни Суини на премьере фильма "Мадам Паутина" в "голом" платье с бахромой
- Произвела фурор: 26-летняя Сидни Суини пришла в шелковом бюстгальтере на премьеру фильма