В футболке "Я люблю ботанов": Ким Кардашьян насмешила странным нарядом

Ким Кардашьян совершила редкий выход - сходила со своей подругой - Сарой Стаудингер - на баскетбольный матч команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Этот поступок немного удивил, ведь в команде играет бывший бойфренд сестры Ким - 32-летний Тристан Томпсон.

Основательница бренда SKIMS надела для появления на публике рваные широкие джинсы от бренда Balenciaga, а также необычную футболку с надписью I Love Nerds (Я люблю ботанов).

Дополнила лук Ким черным бюстгальтером, который немного просвечивался из-под забавной футболки, босоножками, а также несколькими украшениями. Также заметно, что на полу, возле сидения, стоит розовая сумка Hermes культовой модели Mini Kelly.

Ким Кардашьян и Сара Стаудингер / Фото: Getty Images

Этот поступок Ким заставил многих подумать, что Хлое и Тристан снова вместе. Напомним, что они разошлись после многочисленных измен Томпсона звезде, но они продолжали общаться, поскольку воспитывают двух детей.

Читайте также: