В футуристическом наряде: звезда "Игры престолов" появилась на красной дорожке в образе от Рика Оуэнса

Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов" и капитана Фазмы в саге "Звездные войны", посетила премьеру сериала "Песочный человек" в Лондоне.

Звезда всегда пытается подбирать наряды для красных дорожек так, чтобы они немного перекликались с картиной, которую она представляет. В этот раз на мероприятие Гвендолин надела немного драматический и футуристический образ от дизайнера Рика Оуэнса из его осенней коллекции 2022 года.

Верх наряда состоял из топа, расшитого пайетками, а также сложного дизайна с накладкой ткани, которая закрывала руку актрисы, и несколькими оборками на талии. Дополняла необычный верх длинная обтягивающая джинсовая юбка и серые туфли-лодочки.

Волосы Кристи были уложены в небрежные локоны и зачесаны назад. Макияж в образе также был нейтральным.

Гвендолин Кристи / Фото: Getty Images

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