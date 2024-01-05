В галстуке-бабочка и помятых штанах: Леонардо Ди Каприо вышел на публику с коллегой по новому фильму

Состоялась торжественная церемония вручения наград кинофестиваля в Палм-Спрингс.
Леонардо Ди Каприо редкий гость на светских тусовках и различных церемониях, однако вчера, 4 января, актер все же вышел на красную дорожку. Ди Каприо посетил церемонию вручения кинопремий Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс.
Актер появился на красной дорожке в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Штаны актера немного помялись. Компанию ему на мероприятии составила коллега по фильму "Убийцы цветочной луны" - актриса Лили Гладстоун.
Женщина пришла на мероприятие в зеленом платье без бретелек от бренда Rodarte. Платье роскошно сияло, поскольку было полностью расшито пайетками и бисером, а также его украшала элегантная баска. Волосы Лили распустила и завершила аутфит серьгами.
К Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун также присоединились и другие коллеги по фильму: Джиллиан Дион, ДжаНэй Коллинз и Танту Кардинал.
Вышли на красную дорожку и актер Роберт Де Ниро, сыгравший в картине, а также Мартин Скорсезе - режиссер фильма. Команда фильма "Убийцы цветочной луны" получила коллективную награду Vanguard Award.
Мероприятие посетило множество других звезд: Марго Робби в платье Balmain, Ева Лонгория в наряде Ashi Studio, Эмма Стоун была в Louis Vuitton.
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