В галстуке-бабочка и помятых штанах: Леонардо Ди Каприо вышел на публику с коллегой по новому фильму

Леонардо Ди Каприо редкий гость на светских тусовках и различных церемониях, однако вчера, 4 января, актер все же вышел на красную дорожку. Ди Каприо посетил церемонию вручения кинопремий Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс.

Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун / Фото: Associated Press

Актер появился на красной дорожке в черном классическом костюме, белой рубашке и галстуке-бабочке. Штаны актера немного помялись. Компанию ему на мероприятии составила коллега по фильму "Убийцы цветочной луны" - актриса Лили Гладстоун.

Женщина пришла на мероприятие в зеленом платье без бретелек от бренда Rodarte. Платье роскошно сияло, поскольку было полностью расшито пайетками и бисером, а также его украшала элегантная баска. Волосы Лили распустила и завершила аутфит серьгами.

Лили Гладстоун / Фото: Associated Press

К Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун также присоединились и другие коллеги по фильму: Джиллиан Дион, ДжаНэй Коллинз и Танту Кардинал.

Джиллиан Дион, Лили Гладстоун, ДжаНэй Коллинз и Танту Кардинал / Фото: Associated Press

Вышли на красную дорожку и актер Роберт Де Ниро, сыгравший в картине, а также Мартин Скорсезе - режиссер фильма. Команда фильма "Убийцы цветочной луны" получила коллективную награду Vanguard Award.

Леонардо Ди Каприо, Лили Гладстоун, Роберт Де Ниро, Мартин Скорсезе / Фото: Associated Press

Мероприятие посетило множество других звезд: Марго Робби в платье Balmain, Ева Лонгория в наряде Ashi Studio, Эмма Стоун была в Louis Vuitton.

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