В "газетном" платье и обуви Manolo Blahnik: Кэндис Бушнелл повторила образ из "Секса в большом городе"

Этот наряд появлялся за всю историю проекта в нем только дважды.

Возможно, многие не знают, но у героини сериала "Секс в большом городе" - Кэрри - был реальный прототип - американская писательница Кэндис Бушнелл. Культовый сериал на самом деле снят по мотивам сборника ее эссе, опубликованном под названием "Секс в большом городе".

После выхода шоу Кэндис тоже стала богатой и знаменитой и часто появляется на светских мероприятиях и презентациях. Так на днях 64-летняя женщина посетила премьеру фильма "Без обид" в Нью-Йорке.

Перед камерами она появилась в особенном образе - "газетном" платье и слингбэках от Manolo Blahnik в черном цвете.

Кэндис Бушнелл / Фото: Associated Press

Кэндис Бушнелл / Фото: Associated Press

Образ особенный тем, что напоминает культовый наряд героини сериала Кэрри Брэдшоу от Christian Dior из коллекции осень-зима 2000/2001. Впервые "газетное" платье все увидели в 17-й серии 3-го сезона сериала "Секса в большом городе". В том эпизоде Кэрри направлялась на встречу с бывшей женой Мистера Бига, чтобы извиниться за то, что разрушила их брак. Затем это платье еще раз появилось в полнометражном фильме.

Сара Джессика Паркер в платье Dior / Фото: Getty Images

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