- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
В гибридном пальто-безрукавке от японского бренда: Энн Хэтэуэй в стильном луке появилась в Нью-Йорке
Актриса сейчас активно посещает мероприятия в рамках промокампании ее нового фильма "Мать Мария".
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Энн Хэтэуэй. Звезда в стильном луке вышла из машины и направлялась к офисному зданию. Она была в отличном настроении и с улыбкой встретила фотографов.
На актрисе было гибридное двубортное пальто-безрукавка пыльно-серого оттенка с черными лацканами и черными пуговицами от японского люксового бренда Sacai. Под верхнюю одежду Энн надела черное прозрачное платье с длинными прозрачными рукавами.
Аутфит Хэтэуэй дополнила черными лакированными туфлями Versace Medusa Aevitas на высоких платформах, каблуках и с тремя ремешками, в которых мы ее уже видели. В руке она несла черную кожаную сумку с длинными двумя ручками.
У актрисы была укладка с мягкими локонами, нежный макияж, нюдовый маникюр с золотистым акцентом, массивные черные солнцезащитные очки на лице, золотое колье на шее и кольца на руках.
Напомним, 30 апреля в украинский прокат выходит долгожданное продолжение культовой истории о мире моды "Дьявол носит Прада 2", в котором Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип вернутся к своим ролям.