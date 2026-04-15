В гибридном пальто-безрукавке от японского бренда: Энн Хэтэуэй в стильном луке появилась в Нью-Йорке

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Энн Хэтэуэй. Звезда в стильном луке вышла из машины и направлялась к офисному зданию. Она была в отличном настроении и с улыбкой встретила фотографов.

На актрисе было гибридное двубортное пальто-безрукавка пыльно-серого оттенка с черными лацканами и черными пуговицами от японского люксового бренда Sacai. Под верхнюю одежду Энн надела черное прозрачное платье с длинными прозрачными рукавами.

Аутфит Хэтэуэй дополнила черными лакированными туфлями Versace Medusa Aevitas на высоких платформах, каблуках и с тремя ремешками, в которых мы ее уже видели. В руке она несла черную кожаную сумку с длинными двумя ручками.

У актрисы была укладка с мягкими локонами, нежный макияж, нюдовый маникюр с золотистым акцентом, массивные черные солнцезащитные очки на лице, золотое колье на шее и кольца на руках.

Напомним, 30 апреля в украинский прокат выходит долгожданное продолжение культовой истории о мире моды "Дьявол носит Прада 2", в котором Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип вернутся к своим ролям.