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В гигантском платье и с кольцом на губе: певица Lizzo затмила всех на музыкальной церемонии

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В гигантском платье и с кольцом на губе: певица Lizzo затмила всех на музыкальной церемонии

Lizzo / Фото: Associated Press

Платье, которое надела Lizzo, однозначно привлекало внимание.

34-летняя американская рэп-исполнительница появилась на церемонии MTV Video Music Awards 2022. Ежегодное мероприятие проходило 28 августа в Prudential Center, и Lizzo стала звездой этого вечера.

Lizzo / © Associated Press
Lizzo / Фото: Associated Press

Знаменитость появилась перед камерами в объемном темно-синем платье от Jean Paul Gaultier. Образ она дополнила прозрачными перчатками, огромными золотыми серьгами и кольцом на нижней губе.

Волосы Lizzo уложила назад в "мокрую" прическу, а губы накрасила темно-синей помадой, которая соответствовала цвету ее платья.

Lizzo / © Associated Press
Lizzo / Фото: Associated Press

Сочетание аксессуаров и необычного наряда добавило этому готическому образу загадочности и сделало его самым оригинальным луком мероприятия.

Lizzo / © Associated Press
Lizzo / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом году тренд с украшениями на губах начала актриса Анджелина Джоли, когда появилась на красной дорожке фильма "Вечные" с золотой каффой на губе и подбородке.

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Дата публикации
Просмотры
1094
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