В гигантской короне и юбке-каркасе: 66-летняя вдова Дэвида Боуи произвела фурор на Met Gala

В гигантской короне и юбке-каркасе: 66-летняя вдова Дэвида Боуи произвела фурор на Met Gala

Сомалийская и американская топ-модель Иман блистала на балу Института костюма в экстравагантном аутфите.

Мероприятие Met Gala считается одним из самых значимых в мире шоу-бизнеса. Селебрити очень соскучились по публичным выходам, поэтому в этом году они ответственно подошли к выбору своих образов для красной дорожки бала Института костюма.

К примеру, вдова Дэвида Боуи, модель Иман решила привлечь к себе внимание экстравагантным аутфитом от бренда Harris Reid. Перед публикой она появилась в корсетном комбинезоне из золотой парчи, поверх которого надела юбку-каркас длины макси с перьями.

Иман / Associated Press

Но главным акцентом в ее образе был гигантский головной убор с перьями и золотистыми вставками, который напоминал корону.

Иман / Associated Press

В ушах у нее были массивные серьги-подвески с цитрином и бриллиантами от ювелира Фреда Лейтона. Руки она украсила кольцами с камнями, аметистовым винтажным браслетом-манжетом с бриллиантами от Trabert & Hoeffer Mauboussin 1935 года выпуска, а также браслетом из желтого золота от Boivin, 1930 года выпуска.

Иман / Associated Press

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Волосы ей уложили волнами и сделали насыщенный смоки-айс, а губы накрасили карамельной помадой.

В таком образе модель придерживалась социальной дистанции, ведь подступится близко к ней не мог никто.

Сопровождал Иман на красной дорожке создатель ее аутфита – дизайнер Харрис Рид, который был одет в белый костюм и похожий головной убор, только поменьше.

Харрис Рид и Иман / Associated Press

Привлекла к себе внимание своим необычным луком также модель Аня Рубик. Она выбрала "голое" платье-сетку с бело-голубыми перьями. Под ним на девушке были черные широкие трусы, которые очень сильно утяжелили силуэт и неудачно визуально разделили фигуру на несколько частей.

Аня Рубик Met Gala 2021 / Associated Press

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