В гипюровом платье с воланами: Скарлетт Йоханссон блистала в красивом платье на красной дорожке

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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40-летняя Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». Мероприятие прошло в Нью-Йорке, а актриса блистала на нем в оригинальном и нежном платье от бренда Givenchy.

На Скарлетт было обтягивающее макси-платье сшитое из нежного гипюра оттенка айвори. У наряда были тонкие бретельки, декольте-сердце и подчеркнутая талия тонким поясом.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Также на юбке ее платье украшали воланы из светло-кремового шифона, которые были на бедрах и подоле. Наряд актриса дополнила украшениями от David Yurman, обувью на платформе, макияжем и прической-хвостом.

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Вышел на красную дорожку со Скарлетт ее муж — комик Колин Джост. Он, чтобы соответствовать луку жены, надел белый костюм из фактурной ткани, рубашку и кроссовки.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / © Associated Press

Однако присутствие мужа не помешало Скарлетт также поцеловать коллегу по фильму Джонатана Бейли.

Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли / © Associated Press

«Я верю в возможность проявлять любовь разными способами. И если вы не можете целовать своих друзей… жизнь слишком коротка, чтобы этого не делать», — сказал Бейли в интервью Entertainment Tonight, когда его спросили о поцелуях с его коллегой по фильму.

Несмотря на разговоры о поцелуях пары, за ними нет ничего кроме дружбы, поскольку Бейли — открытый гей.

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Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли / © Associated Press

Напомним, что ранее Скарлетт посетила также премьеру фильма в Лондоне, где продемонстрировала гламурное платье с бисером от Vivienne Westwood, которое было украшено драпировками и тоже выполнено в светлом оттенке.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press